Дамаск, , 21:08 — REGNUM В Сирии террористы напали на автобус с мирными жителями, убиты и ранены более 40 человек, сообщает 30 декабря агентство SANA.

Автобус подвергся террористической атаке на автотрассе Дейр-эз-Зор — Пальмира во второй половине дня. 28 мирных жителей убиты, еще 13 ранены.

«Около 16:00 автобус на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира в районе поселения Кабажеб подвергся террористическому нападению. В результате 28 человек погибли и 13 получили ранения», — указано в сообщении агентства.

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