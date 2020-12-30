Москва, , 22:59 — REGNUM Заявление официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко о том, что против блогера Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, вызвало шквал комментариев в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Если бы СК высказался пораньше, не было бы увлекательных серий про отравление и трусы», — поделился мнением Alexey I.

Многие комментаторы встретили данную новость с нескрываемой радостью. Граждане отметили, что следует провести расследование не только в отношении Навального, но и всего его окружению.

«Браво! и еще раз браво, там статья до 10 лет. Не он один, а в группе. Навальный, Волков, Бирюкова, Рубанов, Гемадий, Шаветдинов, Чехович, Замятин, Помазуев, с физических лиц собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей», — написала Veronika S.

Но нашлись и те, кто выступил в защиту блогера. Люди выразили своё непонимание того, почему многие радуются, что на Навального завели дело.

«Те люди, которые довольны заведенным уголовным делом против Навального, сами воры и коррупционеры! Другое объяснение в голову не приходит!», — пишет Анна О.

Отдельные пользователи предположили, что данное уголовное дело не приведёт к тому, что блогер попадёт за решётку. Граждане считают, что Навальный попросту не вернётся в Российскую Федерацию.

«Я ничего не понимаю в политике, но думаю, что его никто не посадит. Он не вернётся в Россию ближайшее время. Могут посадить пару человек из его окружения, а он из-за границы будет публиковать очередные мультики для навальнят», — считает Максим К.

Напомним, 29 декабря официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила о том, что против блогера Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.