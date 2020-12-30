Кампала, , 20:32 — REGNUM Полиция Уганды 30 декабря арестовала лидера оппозиции, известного поп-исполнителя Боби Вайна и участников его предвыборной кампании.

Согласно сообщению певца-политика в Twitter, арест произошел в Калангале в центральной части Уганды. Причины задержания Боби Вайна неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря Боби Вайн объявил об убийстве полицией его телохранителя во время разгона предвыборного шествия. В ООН призвали власти Уганды прекратить преследования оппозиции.

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