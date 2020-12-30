Аден, Йемен, , 20:28 — REGNUM Три сотрудника Международного комитета Красного Креста получили ранения и ещё один погиб в результате взрывов в международном аэропорту города Адена (Йемен) 30 декабря, сообщили в пресс-службе организации.

Кроме того, ещё двое сотрудников организации числятся пропавшими без вести. Красный Крест назвал 30 декабря трагическим днём для жителей Йемена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрывов в аэропорту Адена погибли 27 человек. Точное число пострадавших пока не названо: известно, что их — не один десяток.

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