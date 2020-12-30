Москва, , 22:44 — REGNUM Результаты подсчётов РИА Новости, согласно которым Россия в уходящем году осуществила 17 космических пусков — самое малое количество за всю современную историю страны, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Ну, зато много заявлений от менеджеров Роскосмоса. «Россия планирует», «Россия намерена» и так далее», — написал Илья Д.

Многие комментаторы пришли к выводу, что руководство России переориентировалось с развития космической сферы на налоги и штрафы. Граждане уверены, что такая тенденция негативно сказывается на стране.

«А некогда и незачем. Зато у нас институт штрафов и слежки за населением развивается и идёт вперёд семимильными шагами», — считает Юлия К.

Некоторые предположили, что Роскосмосу виднее, сколько структуре необходимо осуществлять запусков. Люди отметили, что многие запуски происходят секретно, так что данное количество не является окончательным.

«Сколько надо было по программе, столько и запустили. Кстати, военные запуски — закрытая информация, как и в NASA по программе Национального Управления военно-космической разведки», — написала Таня К.

Нашлись и те, кто предположил, что данная новость собрала большое количество негативных комментариев, в то время как, вероятно, рекорд России в космической сфере собрал бы ещё больше подобной реакции.

«Могу только представить, сколько было бы ору, если бы статья гласила: «Россия установила рекорд по запускам…». Да кому это надо, деньги на ветер, помогите лучше детям, постройте лучше храмы, давайте летать на ракетах Илона Маска и так далее», — пишет Pavel P.

Напомним, 30 декабря РИА Новости опубликовало подсчёты, согласно которым Россия в уходящем году осуществила 17 космических пусков — самое малое количество за всю современную историю страны.