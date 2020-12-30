Москва, 30 декабря 2020, 20:21 — REGNUM Нападение на международный аэропорт в йеменском городе Адене — это преступление, сообщили 30 декабря в пресс-службе МИД РФ.
Осудив этот акт агрессии, российское внешнеполитическое ведомство призвало власти Йемена провести объективное расследование. Москва настаивает на том, что нужно урегулировать конфликт в Йемене.
В МИД РФ добавили, что «без выработки всеми участниками внутрийеменского конфликта соответствующих компромиссных договорённостей невозможно добиться решения многочисленных проблем этой страны».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Адена 30 декабря взорвались три миномётных снаряда во время прилёта йеменской правительственной группы. Из правительства Йемена никто не пострадал.
Число погибших достигло 27, пострадали десятки человек. Власти Йемена обвинили в атаке хуситов. Через некоторое время в Адене прогремел ещё один взрыв — в районе президентского дворца «Эль-Маашик».
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