Пекин, , 20:12 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин сегодня прокомментировал завершение переговоров с Европейским союзом по двустороннему инвестиционному соглашению Китай — ЕС. Он подчеркнул, что соглашение, готовое к подписанию, свидетельствует о решимости и уверенности КНР при высоком уровне внешней открытости, сообщает 30 декабря Синьхуа.

Глава партии и государства считает, что соглашение откроет широкий доступ на рынки, улучшит деловой климат, создаст взаимную привлекательность для инвестиций. Лидер КНР заявил об этом во время видеоконференции с лидерами ЕС — канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Евррпейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе встречи китайский и европейские лидеры официально объявили об успешном завершении переговоров по инвестиционному соглашению.