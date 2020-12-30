Симферополь, , 22:15 — REGNUM Заявление главы комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля, согласно которому утверждение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о том, что миссия не может попасть в Крым, является ложью, вызвало обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Они так работают, не выходя из кабинета. И решения принимают на основании таких вот «фактов», — написал Сергей О.

Некоторые пользователи уверены, что представители ООН попросту не в курсе, о каком регионе идёт речь и что там на самом деле происходит.

«Вы у них спросите, пусть покажут на глобусе где находится Крым. Я уверен, что 9 из 10 ткнут пальцем куда-то ни туда. Так что не надо обращать на заявления этой организации совершенно никакого внимания. Главное, мы знаем, что туда можно и въехать и выехать свободно», — считает Олег Г.

Отдельные пользователи уверены, что данные структуры при ООН существуют за счёт отчислений и не ставят перед собой цель установить истину по тем или иным вопросом.

«Украинские власти ведут себя как первобытные дикари, а в ООН лень работать. Слишком легко жить на взносах», — поделилась мнением Елена М.

Часть граждан пришла к выводу, что доверять мнению данной организации не стоит в принципе. По мнению людей, ООН так и не дала адекватную реакцию на те кровавые событии, которые происходили на территории Украины после майдана 2014 года.

«Эти «борцы за права человека», не обратили внимания на сожжение живьем людей фашистами, впервые с 1944 года на территории Европы. Чего им там до какой-то воды?», — пишет Игорь С.

Напомним, 30 декабря глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сделал заявление, согласно которому утверждение Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о том, что миссия не может попасть в Крым, является ложью.