Москва, , 20:10 — REGNUM Власти Сербии оперативно отреагировали на инцидент с Вечным огнём в Белграде, сообщили 30 декабря в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя нападение вандалов на скульптурную композицию «Вечный огонь» в Парке освободителей Белграда, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:

«В попытке бросить тень на братские отношения между народами России и Сербии какие-то негодяи не постеснялись оскорбить память советских и югославских воинов, павших в боях против фашистских оккупантов».

Российский дипломат добавила, что Москва уверена в неотвратимости наказания виновных. Она сказала, что советские и югославские войны заплатили высокую цену за мир, за свободу Европы.

Захарова «Видимо, кому-то это не по душе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти сербской столицы, где в ночь на 30 декабря был повреждён Вечный огонь, уже очистили мемориал от краски, цемента и оскорбительных надписей. Однако механизм подачи газа удастся отремонтировать только к 6 января.

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