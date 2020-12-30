Симферополь, , 22:08 — REGNUM Заявление руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александра Молохова, в котором он призвал структуры ООН «очнуться» и положить конец водной блокаде полуострова со стороны Украины, вызвало реакции в интернете. Граждане выразили своё отношение 30 декабря в социальной сети Facebook.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Потерпите уж малость! Они там такие знатоки, говорили, что мост невозможно построить, до сих пор не верят! И вода будет! Обязательно будет!» — пишет Светлана С.

Многие пользователи отметили бесперспективность подобных призывов к ООН. Граждане считают, что данная организация потеряла свою актуальность и уже попросту обслуживает интересы США.

«Смысл? Они уже не очнутся, их реформировать надо, как и многие другие международные организации, а штаб-квартиру ООН надо переводить в Ялту или Тегеран, где зарождалась идея о создании ООН. Потому что все международные организации в основном отстаивают интересы США и стран Запада. И в этих организациях должны работать эксперты со всего мира», — считает Фарзин Д.

Некоторые комментаторы предположили, как решить проблему водной блокады со стороны Украины без участия ООН. Отдельные пользователи считают, что путь остался один — силовой.

«Решение есть. Возврат в Россию Одесской и Херсонской областей. И, конечно, Донбасса», — поделилась мнением Марина К.

Другие же призвали руководство России обратить своё внимание на технологии опреснения и создать независимость в водообеспечении Крыма.

Зачем России вода из Украины? Пусть уже опресняет воду как это делают давно страны Персидского залива и Карибского бассейна, Испания, Австралия и США», — написала Оксана В.

Напомним, 30 декабря руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов сделал заявление, в котором он призвал структуры ООН «очнуться» и положить конец водной блокаде полуострова со стороны Украины.