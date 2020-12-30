Вашингтон, , 19:40 — REGNUM Власти США приняли решение о введении дополнительных санкций в отношении Венесуэлы. Об этом говорится в распространённом 30 декабря заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Как уточняется, ограничительные меры введены в отношении судьи и прокурора, участвовавших в судебном процессе над бывшими руководителями компании Citgo — американского подразделения венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Шесть членов руководства Citgo были задержаны в Венесуэле в ноябре 2017 года по обвинению в коррупции. В ноябре 2020 года суд приговорил президента компании Хосе Перейру к 13 годам и семи месяцам лишения свободы, ещё пятерых её бывших вице-президентов — к восьми годам и десяти месяцам тюрьмы.

В Вашингтоне считают, что уголовное дело «было основано на политически мотивированных обвинениях», а само разбирательство «было омрачено отсутствием гарантий справедливого процесса для фигурантов».