Тегеран, , 19:39 — REGNUM Ответственность за убийство командующего «Аль-Кудс» (входит в Корпус стражей Исламской революции) Касема Сулеймани лежит лично на американском президенте Дональде Трампе, сообщает 30 декабря Fars.

С таким заявлением выступил глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси. Он добавил, что все виновники понесут ответственность за убийство иранского генерала.

Раиси «Трамп — уголовный преступник номер один, ответственный за убийство мученика Сулеймани».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сулеймани погиб 3 января 2020 г. в результате атаки американских ВВС. В Иране в рамках расследования этого дела привлечены 48 фигурантов.

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