Тегеран, 30 декабря 2020, 19:39 — REGNUM Ответственность за убийство командующего «Аль-Кудс» (входит в Корпус стражей Исламской революции) Касема Сулеймани лежит лично на американском президенте Дональде Трампе, сообщает 30 декабря Fars.
С таким заявлением выступил глава судебной власти Ирана Эбрахим Раиси. Он добавил, что все виновники понесут ответственность за убийство иранского генерала.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сулеймани погиб 3 января 2020 г. в результате атаки американских ВВС. В Иране в рамках расследования этого дела привлечены 48 фигурантов.
Читайте ранее в этом сюжете: В Иране посмертно наградили генерала Касема Сулеймани