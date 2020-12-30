Бишкек, , 19:23 — REGNUM Кандидат в президенты Киргизии, директор Ошского филиала «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

По словам Тагаева, решение снять кандидатуру с президентских выборов он принял, «исходя из личных убеждений».

Теперь в списке претендентов на кресло главы государства осталось 17 человек:

экс-спикер парламента Адахан Мадумаров ,

, объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев ,

, лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев ,

, банкир Женишбек Байгуттиев ,

, экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова ,

, экс-гендиректор «Газпром-Нефть Казахстан» Аймен Касенов ,

, бизнесмен Арстанбек Мыктыбек ,

, экс-депутат Бактыбек Калмаматов ,

, бизнесмен Имамидин Ташов ,

, экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов ,

, бывший и. о. президента Садыр Жапаров ,

, депутат Каныбек Иманалиев ,

, экс-депутат Равшан Жээнбеков ,

, экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров ,

, бывший министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров ,

, гендиректор микрокредитной компании Бабыржан Тольбаев ,

, экс-председатель госкомитета нацбезопасности Абдил Сегизбаев.

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.

Отметим, что одновременно с выборами главы государства в республике пройдет референдум, в ходе которого гражданам предложат выбрать форму правления — оставить нынешнюю парламентскую или же вернуться к президентской.