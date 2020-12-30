Бишкек, 30 декабря 2020, 19:23 — REGNUM Кандидат в президенты Киргизии, директор Ошского филиала «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.

По словам Тагаева, решение снять кандидатуру с президентских выборов он принял, «исходя из личных убеждений».

Теперь в списке претендентов на кресло главы государства осталось 17 человек:

  • экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
  • объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев,
  • лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев,
  • банкир Женишбек Байгуттиев,
  • экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова,
  • экс-гендиректор «Газпром-Нефть Казахстан» Аймен Касенов,
  • бизнесмен Арстанбек Мыктыбек,
  • экс-депутат Бактыбек Калмаматов,
  • бизнесмен Имамидин Ташов,
  • экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов,
  • бывший и. о. президента Садыр Жапаров,
  • депутат Каныбек Иманалиев,
  • экс-депутат Равшан Жээнбеков,
  • экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров,
  • бывший министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров,
  • гендиректор микрокредитной компании Бабыржан Тольбаев,
  • экс-председатель госкомитета нацбезопасности Абдил Сегизбаев.

ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.

Отметим, что одновременно с выборами главы государства в республике пройдет референдум, в ходе которого гражданам предложат выбрать форму правления — оставить нынешнюю парламентскую или же вернуться к президентской.