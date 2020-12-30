Бишкек, 30 декабря 2020, 19:23 — REGNUM Кандидат в президенты Киргизии, директор Ошского филиала «Газпром Кыргызстан» Рашид Тагаев отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке. Об этом он сообщил в соцсети Facebook.
По словам Тагаева, решение снять кандидатуру с президентских выборов он принял, «исходя из личных убеждений».
Теперь в списке претендентов на кресло главы государства осталось 17 человек:
- экс-спикер парламента Адахан Мадумаров,
- объявивший себя «богом» бизнесмен Арстанбек Абдылдаев,
- лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев,
- банкир Женишбек Байгуттиев,
- экс-судья конституционной палаты Клара Сооронкулова,
- экс-гендиректор «Газпром-Нефть Казахстан» Аймен Касенов,
- бизнесмен Арстанбек Мыктыбек,
- экс-депутат Бактыбек Калмаматов,
- бизнесмен Имамидин Ташов,
- экс-замминистра внутренних дел Курсан Асанов,
- бывший и. о. президента Садыр Жапаров,
- депутат Каныбек Иманалиев,
- экс-депутат Равшан Жээнбеков,
- экс-замминистра экономики Эльдар Абакиров,
- бывший министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров,
- гендиректор микрокредитной компании Бабыржан Тольбаев,
- экс-председатель госкомитета нацбезопасности Абдил Сегизбаев.
ИА REGNUM напоминает, что президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.
Отметим, что одновременно с выборами главы государства в республике пройдет референдум, в ходе которого гражданам предложат выбрать форму правления — оставить нынешнюю парламентскую или же вернуться к президентской.