Донецк, , 19:21 — REGNUM Видеозапись применения украинскими военными зажигательных боеприпасов на линии разграничения в ДНР опубликовала Народная милиция республики.

Комментируя обстрел позиций Народной милиции этими запрещёнными минами, замглавы ведомства Эдуард Басурин сказал:

«Мы уже неоднократно говорили, что украинские военные целенаправленно усиливают обстрелы территории Донецкой Народной Республики. За последние двое суток было выпущено порядка 113 мин калибром 120 мм, которые запрещены Минскими соглашениями».

«Но самые вопиющие факты, которые произошли, — это применение зажигательных боеприпасов. Напомню, что этот вид боеприпасов запрещён Конвенцией [ООН], и его приравняли к оружию массового поражения».

«Украинские военные применяют его, как они говорят, к гражданам Украины. Трудно даже подобрать слова по отношению к этим горе-военным, которые, невзирая ни на что, ни на какие договорённости, ни на какие запреты, ни на какие конвенции, применяют негуманные виды вооружения».

Басурин добавил, что в новогодние праздники может произойти обострение — «чего бы не хотелось».

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