Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Стратегические бомбардировщики ВВС США переброшены на Ближний Восток для демонстрации силы, сообщает 30 декабря Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

Бомбардировщик B-52 Master Sgt. Lance Cheung (U.S. Air Force)

В заявлении пресс-службы СЕНТКОМ уточняется, что речь идет о временном перебазировании на Ближний Восток двух стратегических бомбардировщиков B-52 с базы Майнот в штате Северная Дакота.

Отмечено, что это уже третья за 45 суток переброска американских тяжелых бомбардировщиков в Ближневосточный регион.

СЕНТКОМ подчеркивает, что в данном случае США целенаправленно демонстрируют «уникальную способность без промедления осуществлять развертывание подавляющей боевой мощи» в различных точках мира, и это «ясный сигнал сдерживания» для всех, «кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам».

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