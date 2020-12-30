Москва, , 22:00 — REGNUM Заявление представителей конституционного суда Украины о том, что президент Владимир Зеленский вышел за рамки своих полномочий, подписав указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности на два месяца, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 30 декабря в социальной сети Facebook.

«Он не может и он не умеет. Это не Борис Ельцин. Пусть просто уйдёт по-хорошему, написав заявление об уходе», — считает Лариса У.

Многие комментаторы пришли к выводу, что политическая и судебная системы Украины дали серьёзный сбой. Данное обвинение, на взгляд людей, свидетельствует о столкновении разных ветвей власти внутри страны.

«Против 5-и судей Конституционного суда антикоррупционные органы возбудили уголовные дела ещё в начале этого года за недостоверные декларации (пытались эти судьи скрыть своё имущество, нажитое непосильным трудом). Потом эти же судьи защитились тем, что вынесли решение о «неконституционности» закона Украины. Это факты и вам судить», — пишет Дмитрий Ч.

Некоторые задались вопросом о том, как наказать тех судей, которые действительно нарушили тот или иной закон. Граждане считают, что над ними должен быть ещё кто-то более наделённый властью.

«Интересно получается, если нарушаются законы конституционными судьями, то кто их в этом случае должен наказывать? Они что, неприкосновенны?» — задаётся вопросом Тамаз К.

Часть пользователей оказалась уверена, что Зеленского так или иначе будут судить. И не важно, где это будет: в Украине или международном суде.

«Когда будет трибунал по фашистскому режиму на Украине, Зе окажется на скамье подсудимых как соучастник. Це добре», — написал Илья Б.

Напомним, 30 декабря представители конституционного суда Украины заявили, что президент Владимир Зеленский вышел за рамки своих полномочий, подписав указ об отстранении главы КС Александра Тупицкого от должности на два месяца.