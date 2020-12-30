Донецк, , 18:49 — REGNUM Обращение в ОБСЕ направлено из ДНР после применения украинскими формированиями запрещённых Конвенцией ООН зажигательных мин, сообщает 30 декабря Донецкое агентство новостей.

Как заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, письмо направлено сегодня, 30 декабря, в адрес Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В СЦКК подчеркнули, что ВСУ применили зажигательные боеприпасы впервые с момента вступления в силу допмер по усилению и контролю действующего перемирия в Донбассе (то есть с 27 июля 2020 г.).

Якубов «Требовали обратить внимание, что применение зажигательных боеприпасов запрещено Конвенцией ООН, что данные действия со стороны ВФУ должны послужить объектом пристального изучения со стороны СММ ОБСЕ».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, зажигательные мины были применены ВСУ при обстреле района села Ленинское (ДНР) накануне, 29 декабря. Мины были выпущены из миномёта калибра 120 мм.

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