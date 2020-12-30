Париж, , 18:47 — REGNUM Французский генетик и президент Национального союза борьбы против рака Аксель Кан раскритиковал правительство страны за отсутствие стратегии по привлечению граждан к вакцинации от вируса SARS-CoV-2.

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В своем интервью телеканалу Europe 1 в среду, 30 декабря, Кан обвинил правительство в недостаточной «подготовке к очень тяжелой ситуации», в которой нужно влиять на людей, «которые очень сильно сомневаются в эффективности вакцины».

«Такой подход правительства, при котором оно проводит вакцинацию очень медленно, лишь убедит жителей страны в том, что оно не уверено в себе и опасность существует», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный французской социологической компанией Ipsos совместно со Всемирным экономическим форумом и опубликованный во вторник, 29 декабря, выявил, что лишь четыре жителя Франции из десяти готовы пройти вакцинацию от вируса SARS-CoV-2.

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