Иерусалим, , 18:23 — REGNUM Удары по объектам «Хезболлы» нанесли ВВС Израиля 30 декабря, передаёт Al Hadath.

Уточняется, что израильтяне атаковали военную базу в горном районе Забадани (30 км от Дамаска) на ливанской границе. Они нанесли удары по складам с ракетами и боеприпасами.

При этом зафиксированы потери среди ливанских и сирийских военных. Отмечается, что атака была проведена в отношении ливанцев, сражающихся на стороне правительственных войск Сирии.

Напомним, «Хезболла» в Израиле считается террористической организацией. Она состоит из шиитов, сотрудничает с Сирией и Ираном.

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