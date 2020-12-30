Сана, , 18:05 — REGNUM Глава коалиционного правительства Йемена Маин Абдулмалик и посол Саудовской Аравии в Йемене Мохаммед Саид аль-Джабер не пострадали в результате атак в аэропорту Адена, 30 декабря сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению «правительственной коалиции», высокопоставленные чиновники были благополучно доставлены в президентский дворец города из атакованного аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела аэропорта в Адене погибли не менее 27 человек, десятки получили ранения. Аэропорт был обстрелян, когда в нем приземлился самолет, прибывший с переговоров в Саудовской Аравии.

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