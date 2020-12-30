Брюссель, , 18:01 — REGNUM После семи лет переговоров Евросоюз и Китай, «в принципе, завершили» переговоры по соглашению о движении иностранных инвестиций. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает France Info.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на своей официальной странице в социальной сети Twitter следующее:

«ЕС является крупнейшим свободным рынком в мире. Мы открыты для бизнеса, но мы также придерживаемся принципов взаимности, равных условий конкуренции и других ценностей».

«Сегодня ЕС и Китай, в принципе, завершили переговоры по инвестиционному соглашению для обеспечения более честной торговли и возможностей для бизнеса», — сказано в сообщении фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент намерен подробно проанализировать торговую сделку после Brexit, заключённую между ЕС и Великобританией, прежде чем принять решение об одобрении соглашения в новом году.

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