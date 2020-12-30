Аден, Йемен, , 17:43 — REGNUM Организаторами атаки на аэропорт города Адена (Йемен) являются хуситы, передаёт 30 декабря Sky News Arabia.

Соответствующее заявление сделал йеменский министр информации Муаммар аль-Ирьяни, указав на движение «Ансар Аллах».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате миномётного обстрела аэропорта в Адене пострадали десятки человек, в том числе журналисты, погибли 27 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо новое число жертв атаки на йеменский аэропорт

Читайте развитие сюжета: В Адене прогремел новый взрыв