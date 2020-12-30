Киев, , 17:37 — REGNUM Сумму денежных компенсаций семьям погибших пассажиров украинского самолета Boeing 737, сбитого по ошибке возле Тегерана, надо установить на переговорах, заявил 30 декабря пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Такое заявление он сделал в ответ на информацию о том, что власти Ирана готовы выплатить семьям погибших в авиакатастрофе с украинским самолетом по $150 тыс.

«Размер компенсаций для родственников граждан, погибших в результате сбивания Ираном самолета рейса PS752, должен быть определен путем переговоров сторон… При определении размера компенсаций также будет учитываться международная практика в подобных катастрофах», — цитирует слова Николенко информагентство УНН.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января войска ПВО Ирана по ошибке сбили авиалайнер Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины». Погибли 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Британии, Украины, Канады, ФРГ, Швеции и Афганистана. Иранские военные официально признали, что украинский Boeing был сбит из-за человеческого фактора, так как на фоне обострения отношений с США самолет был принят за крылатую ракету.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве пообещали превратить тему Крыма для России в «адскую»