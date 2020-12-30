Кишинёв, , 17:32 — REGNUM За скорейший роспуск молдавского парламента и проведение досрочных выборов выступила Партии социалистов Республики Молдова, сообщил 30 декабря журналистам её лидер Игорь Додон.

Майю Санду] как можно скорее инициировать законные процедуры, которые мы запустили неделю назад, для роспуска парламента». Додон «Мы выступаем только за досрочные выборы. Поэтому призываем президента [Молдавии] как можно скорее инициировать законные процедуры, которые мы запустили неделю назад, для роспуска парламента».

По словам бывшего президента Молдавии, нет других вариантов, как проводить в республике новые парламентские выборы. При этом его партия не намерена вступать в какие-либо коалиции в новом парламенте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2020 г. правительство, возглавляемое Ионом Кику, ушло в отставку. Это стало шагом к роспуску парламента.

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