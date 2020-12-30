Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Ограничения, которые введены в Петербурге из-за пандемии коронавируса, объявлялись только после коллективных обсуждений со специалистами Роспотребнадзора, городского координационного штаба и других ведомств. Эти ограничения — не такие жёсткие, какими могли бы быть. Обсуждались и гораздо более строгие варианты. Об этом в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» заявил 30 декабря губернатор Александр Беглов.

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«Когда обсуждали последние ограничения, у многих было предложение закрыть вообще всё до 11 числа — рестораны, торговые центры и многое другое. Но потом, когда мы посчитали и посмотрели, что всё-таки мы держим удар, что мы можем всё-таки более мягкие принять ограничения, мы их приняли, и все согласились», — рассказал губернатор.

По его словам, постепенное введение ограничений в Петербурге дало возможность прерывать передачу инфекции новым носителям, не останавливая экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 декабря в Санкт-Петербурге вступили в силу самые жёсткие ограничения. Они касаются закрытия по 3 января учреждений общественного питания, закрытия по 10 января театров, концертных залов, музеев, выставок, экскурсий.

Напомним, за 29 декабря в Петербурге зафиксировано 3764 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 78 человек, выздоровели 4278 человек. Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 238 366 случаев заражения. От COVID-19 скончались 7610 человек. Выздоровели 144 874 человек.

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