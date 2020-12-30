Бишкек, , 17:26 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии завершил рассмотрение уголовного дела о нападении на главного редактора сайта «Factсheck.kg» Болота Темирова, передает «Kaktus.media».

Судебный орган приговорил каждого из четырех нападавших к выплате 50 тысяч сомов (45 тысяч рублей) штрафа в пользу государства и лишению свободы на срок в два года и шесть месяцев.

При этом по просьбе самого пострадавшего суд амнистировал осужденных и отпустил их на свободу.

Свой поступок журналист обосновал тем, что участники нападения были только исполнителями чьего-то заказа, связанного с его профессиональной деятельностью.

Личность же заказчика, по словам Темирова, правоохранителям установить не удалось.

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