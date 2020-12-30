Бишкек, , 17:25 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы Киргизии задержали бывшего вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова, курировавшего вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Экс-чиновника подозревают в присвоения и растрате муниципального имущества.

В ведомстве отмечают, что бывший заместитель столичного градоначальника использовал коррупционную схему при проведении государственных закупок по ремонту и строительству дорог в Бишкеке — отдавал подряды аффилированным частным организациям.

Следствие выяснило, что в период с 2015 по 2019 год эти фирмы получили заказы от муниципалитета на сумму свыше 100 млн сомов (89 млн рублей), часть из которых бывший вице-мэр присваивал, а работы в итоге так и не были выполнены в полном объеме.

Сейчас антикоррупционная служба пытается установить личности других чиновников, причастных к этой коррупционной схеме.