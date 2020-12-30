Банги, , 17:09 — REGNUM Отмены итогов минувших выборов в Центрально-Африканской Республике потребовала оппозиция, сообщает 30 декабря Agence France-Presse.

В своём заявлении «Коалиции демократической оппозиции» назвала прошедшие 27 декабря президентские и парламентские выборы в ЦАР «несправедливыми» и не отвечающими интересам народа.

Оппозиция добавила, что граждане республики зачастую не смогли участвовать в голосовании, опасаясь за свою жизнь из-за боестолкновений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦИК Центрально-Африканской Республики назвал выборы состоявшимися и пообещал огласить итоги к 4 января 2021 г. В ЦАР выборы проходили в фактически в условиях военного положения.

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