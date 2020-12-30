Москва, , 17:07 — REGNUM Одним из главных провалов Навального в этому году стал проект «Умное голосование», который многие справедливо назвали «унылым». Итоги подвели авторы блога «Фонд бабла с коррупцией», сообщает сетевое издание Ruposters.

Как пишут авторы, «Умное голосование» взяло 141 мандат по всей стране, а всего в рамках выборов было доступно 78 249 мандатов. Это означает, что в целом проект взял 0,18% всех мандатов. При этом кандидаты, избранные в органы власти путём УГ, часто голосуют в унисон с «Единой Россией», ограничить влияние которой этот проект и задумывался.

Действующий созыв Томской городской думы был избран в сентябре 2020 г. 19 из 35 кандидатов избрались при поддержке проекта Навального. А 1 декабря 2020 г. депутаты Томской городской думы приняли проект бюджета города на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 гг., причём 19 из 19 присутствующих депутатов, которым оказывало поддержку УГ, фактически поспособствовали принятию проекта бюджета «Единой России»: 16 человек проголосовали за и 3 воздержались.

Похожий случай произошёл в Москве: 10 декабря 2020 г. депутаты Мосгордумы приняли проект бюджета Москвы на 2021 года и плановый период 2022 и 2023 гг. И девять из 18 присутствующих депутатов, избиравшихся при поддержке УГ, поспособствовали принятию проекта бюджета города, как это сделали и коллеги из «Единой России»: 8 человек проголосовали за и один воздержался.

В Новосибирске, где 25 сентября в ходе голосования на пост председателя совета депутатов кандидатуру Сергея Бойко поддержало всего 5 депутатов, методом УГ в совет было избрано 13 депутатов. Значит, кандидатуру Сергея Бойко поддержало менее половины всех депутатов, ранее поддержанных УГ.

В Нижнем Новгороде 2/3 депутатов УГ поддержали кандидату единоросса Олега Лавричева на пост председателя городской думы. Против проголосовало только два депутата, всего с помощью УГ было избрано шесть.