Варшава, , 16:41 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook удалила опубликованную там статью, которая посвящена «спорам между феминистками и лидерами Национальной женской забастовки, выступающей против новых ограничений права на аборт». Последние в ней подверглись критике. Об этом сообщает TVP Info.

Как сообщают журналисты издания, на официальной странице которого был опубликован удаленный материал, администраторы пояснили свои действия тем, что «материал вводит читателей в заблуждение, поэтому он подлежит удалению».

В материале содержалась информация, что протестующие из Национальной женской забастовки требуют не ограничивать право женщин на проведение аборта в случае выявленных патологий у плода. При этом в их повестке нет требований по полной легализации абортов, что может вызвать негодование феминисток. В администрации Facebook посчитали, что это «манипуляция», потому что в повестке у протестующих нет положений, что они против полной легализации искусственного прерывания беременности.

Сотрудники портала, опубликовавшие материал, настаивают, что «между феминистками и протестующими сейчас действительно идет открытый спор, какие требования включать в повестку», а Facebook «наказал» СМИ за «точное описание темы».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.