Кишинёв, , 16:27 — REGNUM Пост главы Партии социалистов Республики Молдова снова занял экс-президент республики Игорь Додон, написал 30 декабря депутат от этой партии Богдан Цырдя в телеграм-канале.

Цырдя «ХVI съезд ПСРМ избрал сегодня Игоря Додона председателем партии».

Напомним, согласно законодательству Молдавии, президент не может состоять в партии. Додон проиграл последние выборы, уступив Майе Санду. Но и во время президентства он неформально руководил Партией социалистов Молдавии.

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