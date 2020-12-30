Варшава, , 16:21 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак на своей странице в Twitter прокомментировал рекордно высокую долю расходов бюджета на оборонную сферу, запланированную на 2021 год. Она составит 2,37% от ВВП республики.

«Многие задают вопросы, почему мы так много потратим на военную сферу. Но это в первую очередь вложение, которое повышает безопасность поляков и укрепляет позиции нашей Родины на международной арене», — говорится в сообщении.

При этом Блащак сообщил, что бюджет министерства обороны в этом году израсходован практически полностью. «Бюджетные расходы на сферу обороны — это деньги, которые расходуются не на заработную плату солдат и текущее функционирование военной администрации. Это средства, выделяемые в первую очередь на закупку оборудования и вооружений», — подчеркнул министр.

Ранее Блащак отмечал, что «Польша — одна из немногих стран, которая выполняет свои союзнические обязательства перед НАТО по финансированию вооруженных сил на уровне не ниже 2,0% от ВВП».

Отметим, что согласно поправке 2017 года к закону о модернизации и финансировании вооруженных сил Польши, осуществляется постепенное увеличение расходов на оборону: до 2,5% от размера ВВП к 2030 году.