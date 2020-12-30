Москва, , 16:16 — REGNUM Более 46 тыс. беженцев, вернувшихся в Карабах, сделали это при сопровождении российских миротворцев, сообщил 30 декабря на брифинге замначальника российского Центра примирения сторон в регионе Дмитрий Перепёлкин.

По его данным, с 10 ноября в Нагорный Карабах из Армении возвратились 46 513 беженцев.

«Российский миротворческий контингент также продолжает обеспечивать безопасное возвращение на территорию Нагорного Карабаха беженцев. На сегодняшний день возвратилось 46 513 человек», — сказал Перепёлкин.

Стоит отметить, что российские миротворцы учитывают только тех людей, которые вернулись в свои дома в составе автоколонн, охраняемых военными ВС РФ.

Кроме того, специалисты российского Центра разминирования продолжают поиск и нейтрализацию мин, неразорвавшихся боеприпасов и прочих взрывных устройств.

«На сегодня проверено 615 зданий, 145 километров дорог, обнаружено 15 463 взрывоопасных предмета, очищено более трехсот шестидесяти восьми гектаров территории», — уточнил Дмитрий Перепёлкин.

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