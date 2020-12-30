Варшава, , 16:12 — REGNUM Польский политик Ярослав Сахайко, представляющий движение «Кукиз-15», в интервью для Polskie Radio 24 пожелал руководству Польши в 2021 году выйти из Стамбульской конвенции.

По мнению политика, Стамбульская конвенция написана в том же ключе и с теми же хитростями, что и иные документы, принятые Евросоюзом или Советом Европы.

«Допустим, есть десять правил. Девять хороших и выгодных для нас, а одно плохое, невыгодное. Стоит ли его тоже соблюдать в ущерб собственным интересам? И можем ли мы его в таком случае не соблюдать? Похоже, что не можем», — подчеркнул Сахайко.

«Такая же ситуация и со Стамбульской конвенцией. Например, она включает отличные положения о недопустимости домашнего насилия. Но помимо этого она включает необходимость государства настолько серьезно вмешиваться в семьи, что практически уничтожает семью как таковую — с её правилами и традициями. Родители несут ответственность за своих детей, а не какие-то волшебные учреждения. Эта конвенция настолько опасна для нашего государства, что мы должны выйти из неё. Именно такое пожелание у меня для нашей власти», — заявил политик.

Напомним, Стамбульская конвенция — это международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. Однако документ имеет противоречивую репутацию и затрагивает ряд спорных вопросов, которые отвергаются по причине излишней размытости определений, однобокости трактовок, а также слишком сильной регуляции отношений между мужчиной и женщиной. Так, государства, которые ратифицируют Конвенцию, должны криминализировать несколько преступлений, в том числе психологическое насилие против женщин. Кроме того, Конвенция гласит, что сексуальные домогательства («харассмент») должны подлежать «уголовному или иному правовому наказанию».