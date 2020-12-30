Киев, , 16:33 — REGNUM Указ президента Украины Владимира Зеленского о временном отстранении от должности главы Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого должен быть отменён. Об этом заявила 30 декабря пресс-служба суда.

«Президент Украины вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил статьи 1,6,9,19,106, 147,149,153 конституции Украины», — сказано в заявлении.

Указ Зеленского КСУ считает юридически ничтожным, а следовательно, не требующим исполнения.

«Издание президентом Украины этого указа фактически является противоправным вмешательством в деятельность судьи Конституционного суда, препятствованием исполнению им своих служебных обязанностей, что тянет за собой предусмотренную законом юридическую ответственность», — добавили в пресс-службе суда.

Вопреки решению Зеленского, Александр Тупицкий будет и дальше исполнять обязанности главы КСУ, сказано в сообщении.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский назвал решение о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины «странным» и охарактеризовал его как «правовой нигилизм».

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