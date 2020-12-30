Киев, 30 декабря 2020, 16:33 — REGNUM Указ президента Украины Владимира Зеленского о временном отстранении от должности главы Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого должен быть отменён. Об этом заявила 30 декабря пресс-служба суда.
Указ Зеленского КСУ считает юридически ничтожным, а следовательно, не требующим исполнения.
Вопреки решению Зеленского, Александр Тупицкий будет и дальше исполнять обязанности главы КСУ, сказано в сообщении.
Напомним, ранее представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский назвал решение о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины «странным» и охарактеризовал его как «правовой нигилизм».
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