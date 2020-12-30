Донецк, , 16:08 — REGNUM Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в декабре обеспечивал безопасность ремонта на 13 объектах инфраструктуры в ДНР, сообщили 30 декабря в пресс-службе СЦКК.

Уточняется, что восстановление объектов проведено в ряде населённых пунктов ДНР: водовода в городе Ясиноватая и водовода в посёлке Верхнеторецкое.

Кроме того, была отремонтирована кровля здания Донецкой фильтровальной станции, водопровод — в селе Саханка, проводилось восстановление на высоковольтных линиях в посёлках шахты «Трудовская», Старомихайловка и Спартак.

Кроме того, на протяжении двух с половиной лет наблюдатели два раза в сутки занимаются сопровождением рабочих смен Донецкой фильтровальной станции и Васильевской насосной станции для бесперебойного водоснабжения потребителей по обе стороны от линии соприкосновения.

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