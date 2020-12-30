Брюссель, , 16:08 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому агентству DPA заявил, что Североатлантический альянс благодаря опыту, связанному с пандемией коронавируса, «лучше подготовится к возможным атакам биологического оружия в будущем».

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«Пандемия коронавируса показывает, какие разрушительные последствия может иметь применение биологического оружия. Коронавирус, конечно, возник не в лаборатории, это не биологическое оружие, но он показывает те опасности, которые будут существовать, если кто-то применит биологическое оружие», — указал Столтенберг.

Глава НАТО также сообщил, что в Альянсе уже работают над улучшением обмена разведывательной информацией для предотвращения возможных атак с применением биологического оружия.

«Это оружие, как и химическое, запрещено международным правом, но мы должны быть готовы противодействовать ему, потому что знаем, что оно все еще существует», — сказал Столтенберг, добавив, что такой вид оружия может быть использован как государственными структурами недружественных стран, так и террористами.