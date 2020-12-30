Варшава, , 16:05 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 декабря провел церемонию вручения муниципальных прав 10 сельским населенным пунктам в республике. Это означает, что с 1 января 2021 года они будут иметь статус городов. Об этом передает Onet.pl.

Статус городов с 2021 года получат следующие населенные пункты: Каменец-Зомбковицкий (Шленское воеводство), Горай (Люблинское воеводство), Каменка (Люблинское воеводство), Сохоцин (Мазовецкое воеводство), Солец-над-Вислой (Мазовецкое воеводство), Вискитки (Мазовецкое воеводство), Дубецко (Подкарпатское воеводство), Водзислав (Свентокшиское воеводство), Будзынь (Великопольское воеводство), Коминек (Великопольское воеводство).

Премьер-министр Польши пожелал городским властям и жителям новых городов, чтобы они вступили в новое десятилетие с энтузиазмом, смелостью и оптимизмом.

«Я убежден, что наряду с предоставлением муниципальных прав у новых городов будут новые инвестиции, а значит, и лучшие перспективы для жителей. Я убежден, что предоставление права города будет способствовать лучшему развитию этих населенных пунктов», — подытожил Моравецкий.