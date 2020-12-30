Эр-Рияд, , 16:02 — REGNUM Посольство Индонезии в Эр-Рияде в сотрудничестве с деловым советом Индонезии и Саудовской Аравии провело бизнес-форум, в котором приняли участие около 150 предпринимателей из обеих стран, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Издание отмечает, что мероприятие изначально планировалось провести в марте 2020 года, но из-за пандемии бизнес-форум прошел в конце декабря и в онлайн-формате.

«Индонезийские предприниматели заинтересованы в экспорте фруктов, древесины и пищевых продуктов, но индонезийские предприниматели должны быть готовы конкурировать в области издержек производства и доставки», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Кроме того, индонезийским предпринимателям рекомендуется проводить маркетинговые исследования, чтобы выяснить, какие продукты представляют интерес для Саудовской Аравии.

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