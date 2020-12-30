Киев, , 16:05 — REGNUM Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» к концу 2020 года стала единоличным лидером электоральных симпатий на Украине.

Об этом свидетельствуют данные сразу нескольких соцопросов, обнародованных ведущими социологическими компаниями страны, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 30 декабря.

В частности, самые крупные социологические службы — Киевский международный институт социологии, фонд «Демократические инициативы» и «Украинская социологическая группа» — провели в декабре опрос электоральных настроений населения на парламентских выборах. По данным трех исследований, лидером симпатий украинцев является оппозиционная политсила.

Так, по данным исследования Киевского международного института социологии, которое было проведено с 17 по 23 декабря, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы проголосовать 23,1% респондентов. Далее в рейтинге следуют «Слуга народа» с результатом 20,9% респондентов, «Европейская солидарность» Порошенко — 14,1%, «Батькивщина» Тимошенко — 9,8%, «Радикальная партия Ляшко» — 6,1% и «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,2%. Остальные политсилы набирают меньше избирательного барьера в 5%.

По данным КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то большинство проголосовало бы за нынешнего главу государства Владимира Зеленского — 27%. Далее в рейтинге следуют Юрий Бойко — 14,7%, Петр Порошенко — 13,7%, Виктор Медведчук — 8,7%, Юлия Тимошенко — 7,5%, Олег Ляшко — 6,3% и Владимир Гройсман — 5,5%, еще ряд политиков получили результат в пределах 2−4%.

В свою очередь, по данным опроса, проведенного «Украинской социологической группой» с 16 по 23 декабря, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» готовы проголосовать 23,8% опрошенных. Далее следует «Слуга народа» — 21,9%, «Европейская солидарность» — 15,6% респондентов и «Батькивщина» — 8,2%.

До этого фонд «Демократические инициативы» обнародовал свой опрос, согласно которому «Оппозиционная платформа — За жизнь» утвердилась в лидерах среди политических партий, ей отдали свои голоса 22,5% респондентов. Далее также следуют «Слуга народа» (17,3%), «Евросолидарность» (16,1%) и «Батькивщина» (13,1%).

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению ряда политиков и экспертов, Украину в следующем году могут ожидать досрочные парламентские выборы. Президент Зеленский и партия «Слуга народа» в 2019 году выиграли президентские и парламентские выборы с огромным отрывом от конкурентов, который на сегодняшний день уже не существует.