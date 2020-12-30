30 декабря 2020 | Время чтения 2 мин

Брекзит помог Лондону политически освободиться от ЕС. Великобритания развязала себе руки для самостоятельных действий по всему миру. И выход Великобритании — это своего рода приговор Европейскому Союзу.

Михаил Демурин, , 18:02 — REGNUM Две тысячи двадцатый год завершается среди прочих и таким крупным событием, как выход Великобритании из Европейского Союза. Европейцы, что показательно, были вынуждены позволить Лондону уйти на выгодных для него условиях. Что же мы получаем в результате Брекзита на так называемой «мировой шахматной доске»?

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

Брекзит помог Лондону политически освободиться от ЕС; Великобритания развязала себе руки для самостоятельных действий по всему миру.

Одновременно Великобритания освободилась от ЕС и экономически: при всех сохранившихся торговых возможностях теперь не надо тянуть на себе в ЕСовской упряжке несостоятельные страны — как те, которые уже сумели протиснуться в ЕС, так и те, кто к этому членству стремится в надежде на европейскую мошну. Мошна между тем с выходом Великобритании скукоживается.

Европейский центральный банк JIP

Налицо связь выхода Великобритании из ЕС, с одной стороны, и того, что в последние месяцы происходит в США — с другой. Приход там к власти президента-демократа говорит о возможном перезапуске глобализма, а это конёк Лондона. В то же время, в случае возможного ограничения внешней дееспособности США в силу внутренних неурядиц, Великобритания тем более займёт сильные позиции мирового лидерства. Германию и Францию она в этом плане уже оставила далеко позади.

Выход Великобритании является своего рода приговором Европейскому Союзу. Был бы он на подъёме, Лондон продолжал бы использовать его возможности. ЕС, однако, инертен, он, как говорится, «тормозит». Это торможение вызвано во многом последствиями его расширения в 1990-е и 2000-е годы, когда ещё эффективный ЕС был напичкан теми, кто стал в нём американским троянским конём. При их наличии Великобритания в ЕС сегодня ни американцам, ни мировым центрам согласования уже не нужна. Но нужен ли такой ЕС Германии и Франции?

Берлин и Париж неизбежно почувствуют военно-политические последствия Брекзита на Ближнем и Среднем Востоке, в Закавказье, в Африке, на китайском направлении… У ЕС, например, в ближайшее время нет перспектив восстановления отношений с Турцией, а вот Лондон с Анкарой уже работает очень плотно, в чём мы имели возможность убедиться в случае с турецкой агрессией в Нагорном Карабахе. На очереди для них, Лондона и Анкары, Казахстан, затем Узбекистан и Туркмения.

Борис Джонсон и Реджеп Эрдоган Publishing.service.gov.uk

Одним словом, с Брекзитом совокупный Запад усиливается, ведь его действия в любом случае будут носить скоординированный характер.

Действительно, стоит согласиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, что Великобритания «открывает новую страницу», но при том понимании, что это — новая страница в старой книге борьбы Лондона за глобальное лидерство.