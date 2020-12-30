Ново-Огарево, Московская область, , 15:41 — REGNUM Реализация инвестиционной программы РЖД — важная задача, контролировать её следует правительству РФ. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 30 декабря на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Путин поблагодарил правительство за «непростую работу» по обеспечению инвестиционной программы РЖД необходимым финансированием. Это важное, своевременное и нужное решение, подчеркнул он.

Он добавил, что это важно и для пассажирских перевозок, и для пригородного сообщения, так как там нужна своевременная замена подвижного состава, и для других секторов железнодорожной инфраструктуры.

«Надеюсь, что оно будет исполняться, и, разумеется, прошу вас это держать на личном контроле», — призвал Путин Мишустина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин доложил Путину о согласовании параметров финансового плана инвестпрограммы ОАО «РЖД».

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