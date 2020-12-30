Киев, , 15:35 — REGNUM В наступающем году тема Крыма должна стать для России «адской». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пообещал приложить к этому все усилия.

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"Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы её такой сделаем», — сказал в интервью сайту ТСН глава украинского внешнеполитического ведомства, добавив, что Киев «уже много для этого сделал».

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«Они это знают, им печёт. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу», — подчеркнул Кулеба.

По его мнению, однажды в Симферополе будет поднят украинский флаг. Он также выразил уверенность в том, что данная цель будет обязательно достигнута.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад поднять украинский флаг над городом Ялта грезил бывший президент Украины Пётр Порошенко.На это вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что этого никогда не будет «априори ни над Ялтой, ни над Крымом» и призвал власти Украины прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией и не теряет надежду вернуть Крым под свою юрисдикцию, пусть даже и военным путём.