Киев, 30 декабря 2020, 15:35 — REGNUM В наступающем году тема Крыма должна стать для России «адской». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пообещал приложить к этому все усилия.
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По его мнению, однажды в Симферополе будет поднят украинский флаг. Он также выразил уверенность в том, что данная цель будет обязательно достигнута.
Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад поднять украинский флаг над городом Ялта грезил бывший президент Украины Пётр Порошенко.На это вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что этого никогда не будет «априори ни над Ялтой, ни над Крымом» и призвал власти Украины прекратить вмешиваться во внутренние дела России.
Напомним, Крым вошёл в состав Российской Федерации по итогам референдума 18 марта 2014 года. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией и не теряет надежду вернуть Крым под свою юрисдикцию, пусть даже и военным путём.