Сеул, , 16:05 — REGNUM Программа «Партнёрство по карантину и охране здоровья в Северо-Восточной Азии» станет залогом формирования духа всеобъемлющего сотрудничества и солидарности, а также поспособствует активизации усилий по созданию фундамента для мира и процветания на Корейском полуострове и за его пределами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление главы МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.

Известно, что данное заявление было обнародовано 29 декабря в ходе первой рабочей видеовстречи в рамках проекта формирования партнёрства.

Министр иностранных дел Южной Кореи выразила надежду на то, что Северная Корея присоединится к данному проекту.

По её словам, две Кореи связаны с точки зрения жизни и безопасности граждан, а также подвержены влиянию общих угроз, таких как инфекционные заболевания и стихийные бедствия.

По мнению южнокорейского дипломата, участие КНДР в партнёрстве окажет положительное влияние на соседние государства.

Напомним, что с предложением создать партнёрство выступил глава Южной Кореи во время 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Первая встреча партнёрства прошла с участием представителей Южной Кореи, США, Китая, России и Монголии.