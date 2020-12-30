Дамаск, , 15:27 — REGNUM Поздравительную телеграмму по случаю Нового года президенту России Владимиру Путин направил сирийский лидер Башар Асад, сообщает 30 декабря агентств SANA.

«Асад передал президенту Путину и дружественному российскому народу теплые и сердечные поздравления и наилучшие пожелания», — говорится в сообщении.

Сирийский лидер выразил надежду на то, что в 2021 году стороны смогут добиться еще большего успеха в борьбе с терроризмом и продолжат укреплять сотрудничество на благо двух стран.

Ранее президент России Владимир Путин обменялся поздравлениями с наступающим Новым годом с коллегами из Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

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