Тегеран, , 15:26 — REGNUM Власти Ирана завершили расследование обстоятельств авиакатастрофы самолёта компании «Международные авиалинии Украины». Об этом заявили в Организации гражданской авиации Ирана, сообщило 30 декабря информационное агентство IRNA.

По словам министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами, расследование было проведено «профессионально и без предубеждений».

Чиновник отметил, что окончательный отчёт предоставлен всем заинтересованным сторонам, в ближайшее время он может стать общедоступным.

Сообщается, что родственники жертв авиакатастрофы получат от правительства Ирана компенсацию в размере $150 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина не получала от Ирана официальный отчёт о результатах расследования.

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