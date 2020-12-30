Москва, , 15:29 — REGNUM Российский президент Владимир Путин призвал правительство работать над развитием автомобильных коридоров по территории страны. Об этом он заявил 30 декабря на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Автомобильные коридоры не нужно забывать, имею в виду «Европа — Западный Китай» или «Западный Китай — Европа», вплоть до Петербурга», — сказал Путин.

Он отметил, что Казахстан почти выполнил свою часть работы, и России нужно завершить свою не позднее конца 2023 года.

Путин добавил, что очень востребован маршрут «Север — Юг», соединяющий Санкт-Петербург через Москву с Астраханью и далее с Дагестаном. Это маршрут нужен, над ним обязательно нужно поработать, подчеркнул он.

Также правительству стоит «не забывать» про развитие подходов в Крымскому мосту.

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