Рим, , 15:23 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что он намерен привиться от COVID-19. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам года, которую транслировал телеканал Rai News 24.

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«Я бы незамедлительно сделал (прививку от COVID-19), но буду соблюдать порядок приоритета», — заявил он.

Также Конте уточнил, что, как он считает, первые результаты вакцинации от COVID-19 появятся только тогда, когда в стране будут привиты от 10 до 15 млн населения. При этом он подчеркнул, что прививаться можно будет только на добровольной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в Италии выявлено в общей сложности свыше 2,067 млн носителей коронавируса при более чем 73 тыс. летальных исходах от COVID-19.