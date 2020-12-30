Москва, , 15:14 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский разъяснил, что имел в виду, когда представил список кандидатов на пост президента РФ.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Теперь хочу пояснить свою мысль. Это не список людей, один из которых точно будет преемником в 2024 году. Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны, и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них», — отметил Жириновский в ТГ-канале.

Однако кого бы мы ни рассматривали сейчас, через четыре года, в 2024 году, кандидат наверняка будет совершенно другой, указал парламентарий.

«Более того, возможно, участвовать в выборах будет действующий президент — он имеет на это право в соответствии с поправками в Конституцию, а о своем решении, скорее всего, он объявит не раньше конца 2023 года», — рассуждает лидер ЛДПР.

«Если же он сам не пойдёт, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди», — прогнозирует он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, тема преемников президента России Владимира Путина традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне страны, заявил 29 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так, в числе вероятных преемников Путина Жириновский назвал главу правительства РФ Михаила Мишустина, министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, главу СВР Сергея Нарышкина и председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина. Также в этот список вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Кроме того, лидер ЛДПР уверен, что не стоит сбрасывать со счетов и экс-председателя российского правительства Дмитрия Медведева.

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