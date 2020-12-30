Тбилиси, , 15:19 — REGNUM У Грузии есть потенциал стать производителем беспилотных летательных аппаратов. Такое заявление сделал министр обороны страны Ираклий Гарибашвили в эфире телеканала «Имеди».

По его словам, планируется для запуска производства использовать базу по созданию боевых самолетов, которые в ранее производили на территории Грузии.

«В мире всего 20 стран производят самолеты. Представьте себе, что Грузия когда-то была производителем самолетов. Не использовать страну с таким потенциалом и Тбилисский авиационный завод, который находится в ведении «Дельты», просто грех, — сказал Гарибашвили. — Мы уже подписали меморандум с Авиационным институтом и хотим привлечь молодежь».

Напомним, Тбилисский авиационный завод во времена Советского союза выпускал штурмовики Су-25. После обретения Грузией независимости завод закрылся. Летом 2020 года Гарибашвили заявил, что планируется запустить завод и начать на нём ремонтировать и производить новые Су-25.

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